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Происшествия

15:03

Расследование убийства в отделении полиции в Дагестане завершат за два месяца – СКР

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расследование убийства в отделении полиции в планируется завершить за два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе управления СК РФ по региону, передает "Интерфакс".

"Руководитель следственного управления Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок", – уточнили в ведомстве.

О смерти бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова стало известно накануне, 6 февраля. Сообщалось, что его расстреляли в здании отдела полиции в Махачкале из-за конфликта с односельчанами.

На данный момент задержаны два сотрудника Росгвардии. Их подозревают в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

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