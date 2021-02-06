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Происшествия

06 февраля, 23:40

Бывшего главу села застрелили в отделе полиции в Махачкале – СМИ

происшествия регионы

Фото: depositphotos/blinow61

Бывший глава дагестанского села Новокули Абакар Капланов застрелен в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале вечером 6 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером несколько раз выстрелили в экс-главу Абакара Капланова. Инцидент произошел в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы. Конфликт начался на почве земельных споров", – заявил источник.

По его данным, погибший имел давний конфликт с двумя односельчанами-сотрудниками Росгвардии.

Официальной информации от МВД, Росгвардии и Следственного комитета по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве жителя Хасавюрта в Дагестане. Как сообщили в пресс-службе СК по региону, тело 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в помещении кафе-ресторана. По данным источника в правоохранительных структурах, убитым является бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов. Предположительно, он был убит в результате конфликта, связанного со спором вокруг земельного участка.

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