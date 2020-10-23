В Дагестане застрелили бывшего бойца ММА – СМИ

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве жителя Хасавюрта в Дагестане. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, тело 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в помещении кафе-ресторана.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, убитым является бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов.

Предположительно, он был убит в результате конфликта, связанного со спором вокруг земельного участка.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления – 24-летний и 53-летний местные жители.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Абдулмуслимов провел 15 боев, в которых одержал 11 побед. Последний поединок состоялся в марте 2013 года.

В 2019 году узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.