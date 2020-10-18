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Спорт

15:57

Брат Нурмагомедова госпитализирован в Дубае

спорт

Фото: соцсети

Двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар госпитализирован в Дубае. Об этом сообщает ТАСС.

"Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой", – сказал собеседник агентства.

Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram подтвердил эту информацию. Он рассказал, что в течение нескольких дней его брат себя плохо чувствовал, однако они до последнего надеялись, что к поединку (24 октября) он сможет поправиться. Спортсмен добавил, что утром в воскресенье Умару стало хуже.

"Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено" – написал боец.

Умар Нурмагомедов должен был провести 24 октября бой с Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби. На его счету 12 побед и ни одного поражения в ММА.

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