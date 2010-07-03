Боец ММА умер после поединка в Грозном

Фото: instagram.com/bekzodnurmatovtank

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном. 4 октября на турнире Absolute Championship Akhmat 100 он встретился с россиянином Бесланом Исаевым.

Как рассказали ТАСС в семье узбекистанского спортсмена, Нурматов скончался в ночь на понедельник, 7 октября. Отмечается, что у 27-летнего бойца случился инсульт после боя. В результате он впал в кому.

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал Исаев. Родственники Нурматова сообщили, что тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник.

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