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Спорт

03:47

Боец ММА умер после поединка в Грозном

происшествия спорт

Фото: instagram.com/bekzodnurmatovtank

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном. 4 октября на турнире Absolute Championship Akhmat 100 он встретился с россиянином Бесланом Исаевым.

Как рассказали ТАСС в семье узбекистанского спортсмена, Нурматов скончался в ночь на понедельник, 7 октября. Отмечается, что у 27-летнего бойца случился инсульт после боя. В результате он впал в кому.

В поединке, который прошел все три раунда по пять минут, победу раздельным решением судей одержал Исаев. Родственники Нурматова сообщили, что тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник.

21 апреля чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина была найдена без признаков жизни на козырьке подъезда дома на Кронштадском бульваре в столице. Девушка выпала с общего балкона на 13 этаже.

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