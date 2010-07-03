Чемпионка России по тайскому боксу выпала из окна в Москве

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили на севере столицы.

Как пишет "Комсомольская правда", 21 апреля чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина была найдена без признаков жизни на козырьке подъезда дома на Кронштадском бульваре.

По словам источника в правоохранительных органах, лежащую на козырьке 26-летнюю спортсменку с балкона увидел сосед около 15:00. Во время проверки было установлено, что девушка выпала с общего балкона на 13 этаже, сказал источник издания.

Выясняются обстоятельства происшествия, опрашиваются жильцы дома, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения на соседних домах.

Мялина выступала на турнирах по тайскому боксу в 2012-2013 годах, завоевала Кубок России и участвовала в чемпионате Европы. Отмечается, что девушка завершила спортивную карьеру и в последние годы работала частным тренером.