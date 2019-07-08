"Никогда не думала драться в клетке": женщина-судья UFC – о жизни в "мужской" профессии

На сегодняшний день Мария Махмутова является единственной в России женщиной-судьей UFC, одного из ведущих мировых промоушенов по смешанным единоборствам. Некоторые восхищаются ее умением быть на равных среди мужчин, в то время как других возмущает присутствие "бабы в судьях". Кто же на самом деле скрывается за образом хрупкой девушки, решающей судьбы чемпионов, и какая борьба начинается в жизни Марии после боев – читайте в ее эксклюзивном интервью для Москвы 24.
В единоборства пошла "по приколу"
Мария родилась и выросла во Владивостоке в семье моряка и учительницы. Родители баловали единственную дочь, особенно папа, который ходил в короткие недельные рейсы в Корею и Японию и привозил оттуда подарки и красивые детские вещи. Судя по выбору профессии Марии, многие думают, что уже с детства она увлекалась мальчишескими играми и драками, но это не так. Ей никогда не нравились ни машинки, ни роботы, ни компьютерные игры. Маша играла в куклы, только площадкой для игр была не детская комната, а деревья и гаражи.
Она всегда была спортивным ребенком: в пять лет уже начала заниматься спортивной гимнастикой, а позже танцами и плаванием. Единоборства в жизнь девушки пришли спонтанно в возрасте 16 лет. В центре японской культуры она вместе с подругой изучала японский язык. В рамках клуба девушек отправили на айкидо, сначала просто посмотреть. "Пошли в общем "по приколу", а потом остались из любопытства. С агрессивными единоборствами это не было связано, но там была другая агрессия. В этот период уже началась взрослая жизнь, я везде сталкивалась с завистью и желанием меня задавить, создать некомфортные условия. Это было обидно и больно", – говорит Мария.
Многие считали ее и подругу выскочками. "Думаю, и до сих пор считают", – добавляет героиня. Она долго занималась айкидо, даже преподавала, но все же девушке не хватало выплеска эмоций и агрессии с точки зрения самообороны. Как раз в тот момент ее пригласили работать в фитнес-центр, где Мария стала сама активно тренироваться в зале единоборств. Параллельно с этим она заканчивала университет по специальности "преподаватель русского языка как иностранного".
На первый семинар по смешанным единоборствам Мария тоже попала буквально случайно, ее позвал с собой тренер. Это случилось в 2012 году, когда был создан Союз ММА России. "Очень люблю своего друга, который кинул меня в эту жаровню", – смеется уже опытная судья.
Так Марию поставили судьей на чемпионат края – и понеслось. На первое судейство шла как на экзамен, вся дрожала и мучила коллег бесконечными вопросами по технике боя. В итоге она успешно прошла испытание, а следующим был уже чемпионат России. Мария со смущением говорит, что просто вытянула счастливый билет: "Это случилось не потому, что я крутой профессионал, честно скажем, а потому, что я отличалась от других. Организаторы были заинтересованы в том, чтобы в судейской группе присутствовала девушка".
Конечно, за шесть лет судейства Мария Махмутова набралась опыта, знаний и уже заработала себе имя. На сегодняшний день она успела побывать судьей как на многих чемпионатах и первенствах России, Европы и мира, так и в самых известных промоушенах: UFC, ACB, Fight Nights, WFCA, M-1 Global.
Женщинам ошибки не прощают
Хрупкой девушке не так легко быть на равных и уметь отстаивать свою позицию в мужском обществе. Только представьте: десятки бойцов и сотни тысяч зрителей, 90 процентов из которых – мужчины, вокруг пот, кровь, ругань, и среди всего этого сидит красавица с распущенными волосами и решает, кто из бойцов на ринге сильнее. Конечно, ее решения находятся под пристальным вниманием публики, а требования к объективности в разы выше.
Мария не отрицает, что судейские ошибки случаются и в ее работе: "Тут главное – принять, осознать и признать, что ошибка была. Это не только вопросы компетентности, здесь много всего, но женщинам попадает". Хотя такие ситуации лишь толкают судью к росту: приходится постоянно набирать новые знания и учиться аргументированно доказывать свою позицию.
А вот родители относятся к бойцовским увлечениям дочери болезненно. С одной стороны, они гордятся и рады слышать родную фамилию на очередном турнире, с другой – переживают за то, что это нелегкое направление и совсем не та профессия, в которой они хотели бы видеть Марию. "Они знают, что мне это очень тяжело дается. Это не та работа, от которой ты становишься счастливым. Просто я бунтарь", – делится героиня.
Главная проблема в том, что зрители и судьи смотрят на бой совершенно по-разному. И зачастую бывает так, что для зрителей очень эффектно в клетке выглядит один боец, а по технике и приемам побеждает другой. Судья выставляет оценки последовательно за каждый раунд, примерно к третьему–пятому раунду уже понятно, как отреагирует публика и какими будут последствия. Еще до окончания боя Мария уже прокручивает ситуацию в голове и понимает, что сейчас будет шквал критики.
А потом начинаются угрозы. Пишут в соцсетях, в директ, поливают грязью, кто-то доносит, о чем другие говорят за спиной. "Они не жизни угрожают. Женщине не нужно угрожать ее убить, они другие, более грязные вещи пишут. Конечно, неприятно", – с грустью отмечает героиня. Но самое интересное, что пишут обычно незнакомые люди. И вовсе не девушки, парней которых засудили, а именно мужчины. Хотя зачастую такие угрозы остаются только на словах, мало кто готов подойти и сказать все в лицо.
Обиженные спортсмены тоже часто используют кого-то, чтобы выразить свое недовольство. Некоторых злит даже не факт принятия решения в чужую пользу, а что задето их чувство собственного достоинства – "какая-то баба там сидит и с умным лицом имеет право выставить несправедливую оценку".
Раньше Мария болезненно к этому относилась, но потом поняла, что "эмоционально это очень съедает", и включила защитную функцию, затвердела. Правда, для выработки такого иммунитета понадобилось около трех лет.
"Нападать – не в моей природе"
Будучи уже судьей мирового уровня, Мария продолжает тренироваться у многократного чемпиона мира, чемпиона Европы по ММА Шамиля Абдулаева. Судьба удивительным образом переплела их пути: первый в жизни бой, который судила Мария еще во Владивостоке, был также первым официальным боем для Шамиля.
На тренировках чемпион ее не жалеет: "Здесь мешкаешь, тут ошибка. Возьми захват, сильнее ногу прижми! Взгляд на меня, ты должна видеть хотя бы ноги противника!" В партнеры для упражнений выбирает крепких мужчин, а в спарринг встает с ней сам. Заставляет долго отрабатывать удары руками и ногами, потом приседать с пятикилограммовым мячом, а когда у нее уже не остается сил, добавляет сверху 10 приседаний без мяча. "Это он еще меня сегодня пожалел", – выдыхает после полуторачасовой тренировки вспотевшая Мария.
Шамиль отмечает, что такая девушка, как Мария, в ММА – редкий случай. "У меня в зале – 100 человек, из них 20 схватывают все легко, Мария входит в их число. Те удары, которые я показываю, она схватывает и исполняет со второго-третьего раза, хотя у других это получается только с десятого", – говорит спортсмен.
Также тренер считает, что в современном мире женщиной-судьей никого не удивишь: "Если мы можем наблюдать бородатую женщину, поющую песни (Кончита Вурст, победитель "Евровидения–2014". – Прим. Москвы 24) , то девушка, которая судит в ринге, – это не новость, это вполне нормально".
О блинах и идеальном мужчине
Несмотря на работу в мужском коллективе, в жизни Мария остается абсолютно женственной. Ее инстаграм наполнен красивыми фотографиями, улыбками, цветами и путешествиями. И даже у клетки на фото она сидит с распущенными волосами, эффектно выставив ножку вперед. Несмотря на сильную профдеформацию и невероятную сложность разграничивать работу и личную жизнь, Мария не хочет "превратиться в сухарь". Зачастую это бывает очень сложно, и авторитарность все же выходит наружу, но девушка старается не общаться с мужчинами на их языке и "не идти на них как паровоз или женский батальон". Где-то помогает женская хитрость, а бывает, приходится покапризничать или даже всплакнуть, но это искренне, когда ее действительно чем-то ранили.
Если вы поближе узнаете Марию, то есть вероятность, что вам удастся увидеть, как она танцует, или попробовать ее фирменный фисташковый торт. Вообще многим любопытно, как же найти ключик к сердцу такой сильной и недоступной женщины? По секрету Мария поделилась, что ее привлекают мужчины, которые держат свое слово и выполняют обещания: "Если ты сказал, ты сделал. Мужские поступки всегда понятны, лучше вообще молчать, просто делать". Также Мария ценит в мужчинах чувство юмора, но предпочтение все же отдаст тому, кого почувствует интуитивно, когда внутри что-то зацепит.
Сегодня Мария совмещает работу в Федерации ММА с судейской работой. А в свободное время любит печь нестандартные блины и экспериментировать с завтраками. В последнее время она также увлеклась нутрициологией и даже планирует запустить блог. Так что есть риск, что молодая судья перейдет в кулинарию и диетологию: "Мне хочется быть полезной, делиться со спортсменами информацией о вкусной и здоровой еде. Это не означает, что я полностью оставлю судейство, но хочется развития в других вещах, в которых я себя вижу".