"Никогда не думала драться в клетке": женщина-судья UFC – о жизни в "мужской" профессии

На сегодняшний день Мария Махмутова является единственной в России женщиной-судьей UFC, одного из ведущих мировых промоушенов по смешанным единоборствам. Некоторые восхищаются ее умением быть на равных среди мужчин, в то время как других возмущает присутствие "бабы в судьях". Кто же на самом деле скрывается за образом хрупкой девушки, решающей судьбы чемпионов, и какая борьба начинается в жизни Марии после боев – читайте в ее эксклюзивном интервью для Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В единоборства пошла "по приколу"

Мария родилась и выросла во Владивостоке в семье моряка и учительницы. Родители баловали единственную дочь, особенно папа, который ходил в короткие недельные рейсы в Корею и Японию и привозил оттуда подарки и красивые детские вещи. Судя по выбору профессии Марии, многие думают, что уже с детства она увлекалась мальчишескими играми и драками, но это не так. Ей никогда не нравились ни машинки, ни роботы, ни компьютерные игры. Маша играла в куклы, только площадкой для игр была не детская комната, а деревья и гаражи.



Я выходила на улицу красивой девочкой, с кружавчиками, в белых носочках с рюшечками. Потом снимала носочки, аккуратно их сворачивала, складывала в карман – и вперед, на гаражи.

Она всегда была спортивным ребенком: в пять лет уже начала заниматься спортивной гимнастикой, а позже танцами и плаванием. Единоборства в жизнь девушки пришли спонтанно в возрасте 16 лет. В центре японской культуры она вместе с подругой изучала японский язык. В рамках клуба девушек отправили на айкидо, сначала просто посмотреть. "Пошли в общем "по приколу", а потом остались из любопытства. С агрессивными единоборствами это не было связано, но там была другая агрессия. В этот период уже началась взрослая жизнь, я везде сталкивалась с завистью и желанием меня задавить, создать некомфортные условия. Это было обидно и больно", – говорит Мария.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие считали ее и подругу выскочками. "Думаю, и до сих пор считают", – добавляет героиня. Она долго занималась айкидо, даже преподавала, но все же девушке не хватало выплеска эмоций и агрессии с точки зрения самообороны. Как раз в тот момент ее пригласили работать в фитнес-центр, где Мария стала сама активно тренироваться в зале единоборств. Параллельно с этим она заканчивала университет по специальности "преподаватель русского языка как иностранного".

На первый семинар по смешанным единоборствам Мария тоже попала буквально случайно, ее позвал с собой тренер. Это случилось в 2012 году, когда был создан Союз ММА России. "Очень люблю своего друга, который кинул меня в эту жаровню", – смеется уже опытная судья.



ММА (от англ. Mixed Marital Arts) – смешанные боевые искусства, в которых используются техники и приемы из различных школ и направлений единоборств. В России первые бои и отдельные турниры стали проходить в середине 90-ых. С сентября 2012 года ММА официально признали в России как самостоятельный вид спорта.



Тогда все дико на меня смотрели: единственная девушка на семинаре. Подколы были долгое время, меня это смущало, но не задевало. Ведь самый главный "подкол" был от меня, что я вообще пришла в этот вид спорта.

Так Марию поставили судьей на чемпионат края – и понеслось. На первое судейство шла как на экзамен, вся дрожала и мучила коллег бесконечными вопросами по технике боя. В итоге она успешно прошла испытание, а следующим был уже чемпионат России. Мария со смущением говорит, что просто вытянула счастливый билет: "Это случилось не потому, что я крутой профессионал, честно скажем, а потому, что я отличалась от других. Организаторы были заинтересованы в том, чтобы в судейской группе присутствовала девушка".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конечно, за шесть лет судейства Мария Махмутова набралась опыта, знаний и уже заработала себе имя. На сегодняшний день она успела побывать судьей как на многих чемпионатах и первенствах России, Европы и мира, так и в самых известных промоушенах: UFC, ACB, Fight Nights, WFCA, M-1 Global.

Женщинам ошибки не прощают

Хрупкой девушке не так легко быть на равных и уметь отстаивать свою позицию в мужском обществе. Только представьте: десятки бойцов и сотни тысяч зрителей, 90 процентов из которых – мужчины, вокруг пот, кровь, ругань, и среди всего этого сидит красавица с распущенными волосами и решает, кто из бойцов на ринге сильнее. Конечно, ее решения находятся под пристальным вниманием публики, а требования к объективности в разы выше.



В нашей стране всегда будет разделение по гендерному признаку. То, что прощается мужчинам, не прощается женщинам. Не могу сказать, что судейская работа исключительно мужская, тем не менее это воспринимается несколько иначе.

Мария не отрицает, что судейские ошибки случаются и в ее работе: "Тут главное – принять, осознать и признать, что ошибка была. Это не только вопросы компетентности, здесь много всего, но женщинам попадает". Хотя такие ситуации лишь толкают судью к росту: приходится постоянно набирать новые знания и учиться аргументированно доказывать свою позицию.





На сегодняшний момент в Союзе ММА в России около пяти процентов женщин-судей. В одном из ведущих промоушенов UFC Мария Махмутова является единственной женщиной судьей в России. На чемпионате мира по ММА в 2018 году Махмутову признали "Судьей года". Этот факт с гордостью отметил Федор Емельяненко в своем инстаграме.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А вот родители относятся к бойцовским увлечениям дочери болезненно. С одной стороны, они гордятся и рады слышать родную фамилию на очередном турнире, с другой – переживают за то, что это нелегкое направление и совсем не та профессия, в которой они хотели бы видеть Марию. "Они знают, что мне это очень тяжело дается. Это не та работа, от которой ты становишься счастливым. Просто я бунтарь", – делится героиня.



Только самые близкие знают, через что я прохожу после того, как бои закончились. Основная борьба начинается уже после боев.

Главная проблема в том, что зрители и судьи смотрят на бой совершенно по-разному. И зачастую бывает так, что для зрителей очень эффектно в клетке выглядит один боец, а по технике и приемам побеждает другой. Судья выставляет оценки последовательно за каждый раунд, примерно к третьему–пятому раунду уже понятно, как отреагирует публика и какими будут последствия. Еще до окончания боя Мария уже прокручивает ситуацию в голове и понимает, что сейчас будет шквал критики.

А потом начинаются угрозы. Пишут в соцсетях, в директ, поливают грязью, кто-то доносит, о чем другие говорят за спиной. "Они не жизни угрожают. Женщине не нужно угрожать ее убить, они другие, более грязные вещи пишут. Конечно, неприятно", – с грустью отмечает героиня. Но самое интересное, что пишут обычно незнакомые люди. И вовсе не девушки, парней которых засудили, а именно мужчины. Хотя зачастую такие угрозы остаются только на словах, мало кто готов подойти и сказать все в лицо.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обиженные спортсмены тоже часто используют кого-то, чтобы выразить свое недовольство. Некоторых злит даже не факт принятия решения в чужую пользу, а что задето их чувство собственного достоинства – "какая-то баба там сидит и с умным лицом имеет право выставить несправедливую оценку".



Две вещи, которые постоянно обсуждают, – интим с людьми, которые организовывают мероприятия, а вторая – "куда она лезет, женщина должна сидеть дома на кухне". Я уже не реагирую, какой смысл? Это борьба с ветряными мельницами.

Раньше Мария болезненно к этому относилась, но потом поняла, что "эмоционально это очень съедает", и включила защитную функцию, затвердела. Правда, для выработки такого иммунитета понадобилось около трех лет.

"Нападать – не в моей природе"

Будучи уже судьей мирового уровня, Мария продолжает тренироваться у многократного чемпиона мира, чемпиона Европы по ММА Шамиля Абдулаева. Судьба удивительным образом переплела их пути: первый в жизни бой, который судила Мария еще во Владивостоке, был также первым официальным боем для Шамиля.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На тренировках чемпион ее не жалеет: "Здесь мешкаешь, тут ошибка. Возьми захват, сильнее ногу прижми! Взгляд на меня, ты должна видеть хотя бы ноги противника!" В партнеры для упражнений выбирает крепких мужчин, а в спарринг встает с ней сам. Заставляет долго отрабатывать удары руками и ногами, потом приседать с пятикилограммовым мячом, а когда у нее уже не остается сил, добавляет сверху 10 приседаний без мяча. "Это он еще меня сегодня пожалел", – выдыхает после полуторачасовой тренировки вспотевшая Мария.



Я никогда не думала о том, чтобы идти в клетку драться или на ринг, хотя меня всегда пытались вытащить на соревнования. Мне нравится заниматься в зале, кайфую в какие-то моменты. Нападать – не в моей природе, я человек, который защищается. Но защищаюсь я хорошо.

Шамиль отмечает, что такая девушка, как Мария, в ММА – редкий случай. "У меня в зале – 100 человек, из них 20 схватывают все легко, Мария входит в их число. Те удары, которые я показываю, она схватывает и исполняет со второго-третьего раза, хотя у других это получается только с десятого", – говорит спортсмен.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также тренер считает, что в современном мире женщиной-судьей никого не удивишь: "Если мы можем наблюдать бородатую женщину, поющую песни (Кончита Вурст, победитель "Евровидения–2014". – Прим. Москвы 24) , то девушка, которая судит в ринге, – это не новость, это вполне нормально".



Профессиональный спортсмен, когда заходит на ринг, не замечает, девушка его судит или мужчина. У него есть соперник и секунданты, которых он слушает. А если человек, заходя на ринг, думает о том, кто его судит и кто сидит на трибунах, то это сырой спортсмен. Прожарить его надо.

О блинах и идеальном мужчине

Несмотря на работу в мужском коллективе, в жизни Мария остается абсолютно женственной. Ее инстаграм наполнен красивыми фотографиями, улыбками, цветами и путешествиями. И даже у клетки на фото она сидит с распущенными волосами, эффектно выставив ножку вперед. Несмотря на сильную профдеформацию и невероятную сложность разграничивать работу и личную жизнь, Мария не хочет "превратиться в сухарь". Зачастую это бывает очень сложно, и авторитарность все же выходит наружу, но девушка старается не общаться с мужчинами на их языке и "не идти на них как паровоз или женский батальон". Где-то помогает женская хитрость, а бывает, приходится покапризничать или даже всплакнуть, но это искренне, когда ее действительно чем-то ранили.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этой работе важно не превратиться в мужика. Я стараюсь выглядеть женственно даже на боях, но это работа. Я ее закончила и пошла танцевать или готовить.

Если вы поближе узнаете Марию, то есть вероятность, что вам удастся увидеть, как она танцует, или попробовать ее фирменный фисташковый торт. Вообще многим любопытно, как же найти ключик к сердцу такой сильной и недоступной женщины? По секрету Мария поделилась, что ее привлекают мужчины, которые держат свое слово и выполняют обещания: "Если ты сказал, ты сделал. Мужские поступки всегда понятны, лучше вообще молчать, просто делать". Также Мария ценит в мужчинах чувство юмора, но предпочтение все же отдаст тому, кого почувствует интуитивно, когда внутри что-то зацепит.

Сегодня Мария совмещает работу в Федерации ММА с судейской работой. А в свободное время любит печь нестандартные блины и экспериментировать с завтраками. В последнее время она также увлеклась нутрициологией и даже планирует запустить блог. Так что есть риск, что молодая судья перейдет в кулинарию и диетологию: "Мне хочется быть полезной, делиться со спортсменами информацией о вкусной и здоровой еде. Это не означает, что я полностью оставлю судейство, но хочется развития в других вещах, в которых я себя вижу".