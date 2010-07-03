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21:26

Забивших до смерти отца чемпиона по ММА полицейских уволили

происшествия

21:26

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Фото: телеграм-канал Mash

Троих полицейских из подмосковного города Орехово-Зуево, которых обвинили в избиении отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, уволили из органов внутренних дел.

"По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены трое
оперуполномоченных уголовного розыска МУ МВД России "Орехово-Зуевское", которые нанесли тяжкие телесные повреждения мужчине 1973 года рождения", – сообщила Москве 24 начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что бывшие стражи порядка понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, начальство подозреваемых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, 11 апреля подозреваемые несколько раз ударили 46-летнего мужчину руками и ногами на почве личной неприязни, а затем скрылись. Спустя некоторое время пострадавший умер в больнице, а полицейских задержали.

Против них завели уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Им уже предъявили обвинение.

происшествия

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