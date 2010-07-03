Забивших до смерти отца чемпиона по ММА полицейских уволили

Троих полицейских из подмосковного города Орехово-Зуево, которых обвинили в избиении отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, уволили из органов внутренних дел.
"По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены трое оперуполномоченных уголовного розыска МУ МВД России "Орехово-Зуевское", которые нанесли тяжкие телесные повреждения мужчине 1973 года рождения", – сообщила Москве 24 начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она подчеркнула, что бывшие стражи порядка понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, начальство подозреваемых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
По версии следствия, 11 апреля подозреваемые несколько раз ударили 46-летнего мужчину руками и ногами на почве личной неприязни, а затем скрылись. Спустя некоторое время пострадавший умер в больнице, а полицейских задержали.
Против них завели уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Им уже предъявили обвинение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.