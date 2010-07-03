Забивших мужчину до смерти полицейских задержали в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи задержали троих полицейских из города Орехово-Зуево, которых подозревают в жестоком избиении мужчины. Об этом сообщает сайт подмосковного главка СК.

Вечером 11 апреля подозреваемые из личной неприязни избили 46-летнего мужчину, а затем скрылись. Потерпевшего отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, где он умер спустя неделю.

По данным СМИ, жертвой полицейских стал отец двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.

Против сотрудников полиции 1990, 1991 и 1987 годов рождения завели уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Одного из них заключили под стражу, а остальных оставили под домашним арестом.

Вскоре полицейским, которых отстранили от службы, предъявят обвинение. Запланированы психиатрическая и генетическая экспертизы. Кроме того, следователи хотят устроить очные ставки и выехать на место происшествия с очевидцами.