Избившим до смерти отца чемпиона ММА полицейским предъявили обвинение

Троим полицейским из Орехово-Зуева предъявили обвинение в избиении до смерти отца чемпиона мира по ММА. Об этом сообщает подмосковный главк СК.
Подозреваемым вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Кроме того, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
Следователи настаивали на аресте всех фигурантов. Однако суд заключил под стражу лишь одного из них. Оставшихся отправили под домашний арест.
Сотрудники СК также просили провести обыски у задержанных, но суд отказал.
"Прокуратурой Орехово-Зуево обжалуется решение суда об отмене постановления о проведении обысков, а также обжалуется решение об избрании в отношении двух полицейских меры пресечения в виде домашнего ареста", – добавили в ведомстве.
Само дело передадут в первое управление ведомства по расследованию особо важных дел.
Избитый полицейскими Сулли Юнусилау скончался из-за дислокации и отека мозга после ударов. По версии следствия, 11 апреля стражи порядка несколько раз ударили руками и ногами 46-летнего мужчину на почве личной неприязни. Вскоре их задержали.
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