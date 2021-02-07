В Росгвардии прокомментировали убийство бывшего главы села в Махачкале

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Росгвардия приложит все усилия для расследования убийства бывшего главы села в отделе полиции в Махачкале. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего", – подчеркнули в пресс-службе.

Как передает РИА Новости, на место инцидента прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Кроме того, в район переброшены силы, необходимые для поддержания общественного порядка.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава дагестанского села Новокули Абакар Капланов был застрелен в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. Сообщалось, что погибший имел давний конфликт с двумя односельчанами-сотрудниками Росгвардии.