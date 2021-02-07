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Происшествия

10:07

Двоих сотрудников Росгвардии задержали по подозрению в убийстве жителя Дагестана

происшествия

Следственный комитет РФ объявил о задержании двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве жителя Дагестана в здании полиции. Об этом сообщает ТАСС.

"Подозреваемые задержаны в порядке статей УПК РФ "Основания задержания подозреваемого" и "Порядок задержания подозреваемого", решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в региональном управлении СК.

В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале вечером 6 февраля. Конфликт между ним и односельчанами-сотрудниками Росгвардии возник из-за земельных споров.

В пресс-службе ведомства заявили, что приложат все необходимые усилия для расследования убийства. На место происшествия уже прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов, переброшены дополнительные силы органов МВД.

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