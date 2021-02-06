Россия передала Испании разыскиваемого гражданина Литвы

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Россия экстрадировала в Испанию гражданина Литвы, разыскиваемого за убийство. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"Сегодня в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в международном аэропорту Шереметьево имени А.С.Пушкина состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что фигурант был задержан в аэропорту Внуково в марте прошлого года при попытке въехать на территорию РФ по чужому паспорту. Позднее было установлено, что задержанный является гражданином Литвы и разыскивается на родине и в Испании за незаконное лишение свободы и убийства.

Ранее Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на 7 миллионов долларов. Как полагает следствие, в 2016 году Хохлов пообещал за эту сумму устроить потерпевшего на руководящую должность в ведомстве. После передачи 300 тысяч долларов злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.