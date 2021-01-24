Посольство РФ в Греции выясняет обстоятельства ареста россиянина

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Посольство РФ в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным диппредставительства, официального уведомления пока не было.

"Находимся в контакте с береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина РФ 1988 года рождения", – заявили в посольстве.

Уточняется, что вероятная причина задержания россиянина – попытка незаконного пересечения границы. Греческие СМИ ранее сообщали, что на мель у Тиноса села яхта с гражданином РФ – при этом яхта якобы была украдена в турецком городе Чесме еще 19 января.

В сентябре 2020 года сообщалось, что греческий суд приговорил двух граждан России к тюремному сроку. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, а так как наказание складывалось из сроков за каждого из них, то граждане РФ в совокупности лишены свободы на 300 лет.

