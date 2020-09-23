В Греции двоих россиян приговорили к лишению свободы на 300 лет

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Греческий суд приговорил двух граждан России к 600 годам лишения свободы в колонии на двоих за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

"Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции", – рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Уточняется, что количество лет заключения складывается из наказания за каждого найденного мигранта – от 7 до 12 лет за человека.

По словам эксперта, в российской системе исполнения наказаний этот срок соответствует 20 годам лишения свободы.

В июле похожий обвинительный приговор вынесли двум другим российским морякам. Помимо содействия в перевозке мигрантов, их также обвинили в торговле людьми.

