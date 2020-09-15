Отправленному в колонию вместо брата мужчине отменили приговор

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Дмитрию Рубинштейну, ранее осужденному за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, отменили приговор, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Саратова.

Он был освобожден судом из-под стражи после того, как региональная прокуратура установила, что Рубинштейн не совершал данное преступление. Производство по уголовному делу было решено возобновить.

"Приговор в отношении Дмитрия Рубинштейна отменен", – сообщили в пресс-службе.

Проверка установила, что преступление на самом деле совершил сын его приемной матери, который внешне похож на Дмитрия. Злоумышленник представлялся его именем и предъявлял поддельные документы. Уголовное дело возвращено прокурору.

Ранее полиция задержала жителя столицы по подозрению в хранении более 300 граммов марихуаны. В связи с данным фактом стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Фигурант находится под подпиской о невыезде.