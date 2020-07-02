На Ленинградском вокзале у мужчины изъяли 200 граммов кокаина

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200 граммов кокаина изъяли на Ленинградском вокзале у пассажира, прибывшего из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Пакет с порошкообразным веществом обнаружили при личном досмотре у 43-летнего жителя Рязанской области. Экспертиза установила, что это кокаин.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Задержанный рассказал, что в пути следования он употребил какую-то часть наркотического вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере". Подозреваемый арестован.

Накануне столичные полицейские задержали подозреваемых в хранении и покушении на сбыт наркотических средств. У мужчин изъяли более 3,6 килограмма психотропных веществ.