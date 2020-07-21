Двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции

Фото: depositphotos/belchonock

Обвинительный приговор вынесен двум российским морякам за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Каждый из них получил по 253 года лишения свободы. Мельников отметил, что такие сроки вышли после суммирования количества нелегалов, которые были перевезены обвиняемыми. За каждого они получили от 7 до 12 лет лишения свободы.

"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", – сообщил Мельников.

Ранее в Москве общественный резонанс приобрело дело о торговле детьми от суррогатных матерей. 15 июля суд арестовал четырех врачей, которые обвиняются в данном преступлении. Основной фигурант этого дела в настоящее время объявлен в розыск.