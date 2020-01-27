Суд в Греции приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу

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Греческий суд приговорил двух граждан России к 395 годам тюрьмы и штрафу в размере 6 миллионов евро за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в посольстве РФ в Афинах, россиян задержали летом минувшего года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов. Дипломаты подчеркнули, что греческое законодательство в этой сфере является крайне жестоким.

За одного мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюрьмы, за каждого последующего – к 7,5 годам. В результате сроки заключения могут составлять десятки, иногда даже сотни лет.

"Греческие судебные органы в случае задержания судов с мигрантами выносят в отношении экипажей весьма суровые приговоры. Оправдательных приговоров при задержании с поличным не зафиксировано", – отметили в посольстве.

При этом в последнее время случаи задержания российских моряков, работавших на иностранных судах, в Греции участились. В 2019 году было задержано 12 россиян. Им предъявили обвинения в перевозке нелегальных иммигрантов.

Ранее ФСБ РФ приостановила следствие по уголовному делу против украинских моряков, которых задержали за незаконное пересечение границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

