В Японском море задержали 87 северокорейских браконьеров

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Российские пограничники задержали 87 граждан Северной Кореи, ловивших кальмаров в исключительной экономической зоне РФ.

С 28 по 30 сентября была пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах, передает ТАСС.

В то же время с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов спасены 174 моряка из КНДР. Пострадавших нет. В ближайшее время граждан КНДР передадут на родину.

В сентябре экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. Трое военнослужащих оказались ранены.

МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с ситуацией. СК возбудил уголовное дело. Арестованы 10 человек.

27 сентября российские пограничники задержали три шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР. Их обнаружили в исключительной экономической зоне России.