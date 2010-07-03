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09:14

Суд арестовал еще четверых рыбаков из КНДР за нападение на пограничников

суды происшествия

09:14

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Еще четверых рыбаков из КНДР, которые входили в число напавших на пограничников в Японском море, заключили под стражу. Такое решение принял Находкинский городской суд, передает ТАСС.

"Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия", – сообщил секретарь суда.

Ранее суд арестовал первую группу из шестерых рыбаков. Таким образом количество арестованных по данному делу достигло 10.

В середине сентября экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих. МИД РФ выразил временному поверенному в делах КНДР в России Зин Чжон Хепу озабоченность в связи с этой ситуацией и потребовал принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

18 сентября СК возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров.

27 сентября российские пограничники задержали три шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР. Нарушителей обнаружили в исключительной экономической зоне России.

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