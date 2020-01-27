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Происшествия

13:47

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

суды происшествия

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

ФСБ РФ приостановила следствие по уголовному делу против украинских моряков, которых задержали за незаконное пересечение границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", – сообщил Полозов.

Он отметил, что подробности станут известны после ознакомления с постановлением следствия.

Инцидент в Керченском проливе произошел в 2018 году. Три украинских судна, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", незаконно вошли в российское морское пространство. На призывы остановиться экипажи кораблей не отреагировали. Впоследствии суда и моряков задержали.

В конечном итоге корабли украинской стороне были переданы 18 ноября. Они по-прежнему остаются вещественными доказательствами в уголовном деле, которое возбудили в РФ по факту произошедшего.

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