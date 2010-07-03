Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

10:37
Фото: ТАСС/Архип Верещагин
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.
"Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Отбор кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже начался", – заявил эксперт.
Заседания трибунала, инициированного международной ассоциацией "Таврида", пройдут в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки. Предусматривается, что на заседании выступят независимые эксперты и проведут своего рода "следственный эксперимент".
По мнению Александра Мохова, проведение квазисудебной процедуры позволит публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, солидарен в данном вопросе с Моховым. В разговоре с RT специалист считает, что привлечение международных экспертов поможет повлиять на общественное мнение стран Запада.
Инцидент в Керченском проливе произошел в 2018 году. Три украинских судна – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – незаконно вошли в российское морское пространство. На призывы остановиться экипажи кораблей не отреагировали. Впоследствии суда и моряков задержали.
В конечном итоге корабли украинской стороне были переданы 18 ноября. Они по-прежнему остаются вещественными доказательствами и уголовном деле, которое возбудили в РФ по факту произошедшего.
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