Попавший под санкций США российский корабль арестовали в Сингапуре

09:50
Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавший под санкции США российский корабль "Севастополь", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
По его словам, в порту планируют добиться через суд разрешения продать судно.
"Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, <...> его можно будет продать", – сказал Аникин.
Он подчеркнул, что компания обратилась в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.
В свою очередь, председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов сообщил агентству, что объединение готово подключиться к ситуации и помочь, если будет такая просьба.
Летом этого года северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Захват сейнера состоялся в 55 морских милях от территории КНДР. Представители северокорейской власти высадились на судно во время его движения. Они отключили все средства связи, после этого моряков конвоировали в порт Вонсан.
В июне 2018 года российское судно "Палладий" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, который самовольно покинул порт Пусан.
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