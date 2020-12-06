Кипр выдал РФ экс-советника главы Росрыболовства

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Бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на 7 миллионов долларов, экстрадировали в Россию с Кипра, сообщает Генпрокуратура.

Как полагает следствие, в 2016 году Хохлов пообещал за эту сумму устроить потерпевшего на руководящую должность в ведомстве. После передачи 300 тысяч долларов злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

Хохлова задержали на Кипре в 2018 году по запросу Генпрокуратуры. Его доставили в российскую столицу в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

Ранее Петушинский районный суд Владимирской области освободил досрочно бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани.

Прокуратура постановление суда может обжаловать в течение 10 дней. Если этого не произойдет, то Домани сможет покинуть колонию в середине декабря.