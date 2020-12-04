Экс-глава федерации баскетбола Домани освобожден по УДО

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Петушинский районный суд Владимирской области освободил досрочно бывшего исполнительного директора РФ баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Левину.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом", – сказала Левина.

Она заявила, что прокуратура данное постановление суда может обжаловать в течение 10 дней. Если этого не произойдет, то Домани сможет покинуть колонию в середине декабря, уточнила адвокат.

16 октября 2019 года Чертановский суд Москвы признал Домани виновным по делу о хищении около 44 миллионов рублей и приговорил к 6 годам заключения. Гособвинение просило признать Домани виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3,5 года лишения свободы.

По данным следствия, Дмитрий Домани похитил деньги у организации вместе с сообщниками: экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и бывшим главным бухгалтером Михаилом Кочаряном.

Во время работы в РФБ Домани якобы заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Домани экстрадировала Черногория в конце 2018 года. До этого он два года находился в международном розыске.

В ответ на обвинение Домани опубликовал открытое письмо, в котором обратился к генпрокурору России. Он обвинил руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко в нарушении общечеловеческой этики и использовании следственных органов как рычага давления.

