Экс-глава федерации баскетбола Домани освобожден по УДО

14:51
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Петушинский районный суд Владимирской области освободил досрочно бывшего исполнительного директора РФ баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Левину.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом", – сказала Левина.
Она заявила, что прокуратура данное постановление суда может обжаловать в течение 10 дней. Если этого не произойдет, то Домани сможет покинуть колонию в середине декабря, уточнила адвокат.
16 октября 2019 года Чертановский суд Москвы признал Домани виновным по делу о хищении около 44 миллионов рублей и приговорил к 6 годам заключения. Гособвинение просило признать Домани виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3,5 года лишения свободы.
По данным следствия, Дмитрий Домани похитил деньги у организации вместе с сообщниками: экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и бывшим главным бухгалтером Михаилом Кочаряном.
Во время работы в РФБ Домани якобы заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Домани экстрадировала Черногория в конце 2018 года. До этого он два года находился в международном розыске.
В ответ на обвинение Домани опубликовал открытое письмо, в котором обратился к генпрокурору России. Он обвинил руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко в нарушении общечеловеческой этики и использовании следственных органов как рычага давления.
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