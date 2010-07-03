Суд приговорил к 6 годам колонии экс-директора РФБ Домани

16 октября, 19:33
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани приговорен к 6 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Чертановский суд Москвы признал его виновным по делу о хищении около 44 миллионов рублей. Защита намерена обжаловать приговор.
В ходе прений сторон гособвинение просило признать Домани виновным в совершении трех эпизодов мошенничества и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3,5 года лишения свободы.
Адвокаты просили суд оправдать подзащитного. РФБ как потерпевшая сторона поддержала гособвинение. В последнем слове Домани попросил прощения у своих близких и судьи.
По данным следствия, Дмитрий Домани похитил деньги у организации вместе с сообщниками экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и бывшим главным бухгалтером Михаилом Кочаряном.
Во время работы в РФБ Домани якобы заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Домани экстрадировала Черногория в конце 2018 года. До этого он два года находился в международном розыске.
В ответ на обвинение Домани опубликовал открытое письмо в газете "Коммерсантъ", в котором обратился к генпрокурору России. Он обвинил руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко в нарушении общечеловеческой этики и использовании следственных органов как рычага давления.
До своего назначения на должность исполнительного директора РФБ Домани выступал за столичные клубы ЦСКА, "Динамо" и "Крылья Советов" Трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал серебро первенств планеты в составе сборной России.
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