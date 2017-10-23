Экс-главу Российской федерации баскетбола приговорили к 4,5 годам колонии

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Экс-главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по делу о хищении 44 миллионов рублей. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.

"Признать Аникееву виновной и приговорить к четырем годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима", – цитирует судью Агентство "Москва".

По мимо Аникеевой, обвиняемым по делу был главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян. По версии следствия, фигуранты вместе с сообщником, розыск которого продолжается, а также при пособничестве бухгалтера Елены Силиной, которая пошла на сделку со следствием, похищали деньги федерации.

Они не вели реальной деятельности с февраля 2014 года по август 2015 года. Силина контролировала четырех связанных с Аникеевой индивидуальных предпринимателей, которыми заключались фиктивные договоры. Деньги переводились на счета в банках, а затем обналичивались и передавались обратно Силиной и Кочаряну.

Кочарян умер от тяжелого заболевания в 2016 году. Родственники настояли на продолжении следствия, поскольку хотели прекращения дела по реабилитирующим обстоятельствам.