Экс-главу Российской федерации баскетбола приговорили к 4,5 годам колонии

23 октября 2017, 15:33
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Экс-главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по делу о хищении 44 миллионов рублей. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.
"Признать Аникееву виновной и приговорить к четырем годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима", – цитирует судью Агентство "Москва".
По мимо Аникеевой, обвиняемым по делу был главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян. По версии следствия, фигуранты вместе с сообщником, розыск которого продолжается, а также при пособничестве бухгалтера Елены Силиной, которая пошла на сделку со следствием, похищали деньги федерации.
Они не вели реальной деятельности с февраля 2014 года по август 2015 года. Силина контролировала четырех связанных с Аникеевой индивидуальных предпринимателей, которыми заключались фиктивные договоры. Деньги переводились на счета в банках, а затем обналичивались и передавались обратно Силиной и Кочаряну.
Кочарян умер от тяжелого заболевания в 2016 году. Родственники настояли на продолжении следствия, поскольку хотели прекращения дела по реабилитирующим обстоятельствам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: