Вице-губернатор Подмосковья сообщил, что ЧП с отоплением в Подольске скрывали от властей

Фото: телеграм-канал "Григорий Артамонов"

Власти Московской области не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске почти целые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении", – заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин.

Он выразил благодарность местным жителям, которые сообщили о том, что у них нет тепла. После этого был развернут штаб, начался сбор всех сил из Московской области.

В ночь на 5 января на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.

6 января в микрорайоне Климовск городского округа Подольск был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера на время ликвидации аварии на котельной.

Власти Подмосковья рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске к утру воскресенья, 7 января. На данный момент тепло подано уже в 45 жилых строений, но с заниженными параметрами.