Минэнерго РФ поручило разработать план повышения надежности энергосистемы Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр энергетики России Николай Шульгинов поручил продумать меры по повышению надежности подстанций московской энергосистемы. Такое решение он принял в ходе проверки восстановительных работ на подстанции "Бескудниково", где ранее произошло возгорание. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции "Бескудниково", так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы", – сообщается в публикации.

Шульгинов сделал акцент на том, что специалисты смогли оперативно устранить последствия аварии и возобновить подачу электроэнергии. По его словам, к восстановительным работам привлекли сотрудников городского хозяйства.

4 января на северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Через некоторое время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.

В результате ЧП тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий. Однако в тот же день отопление в некоторых районах на северо-востоке столицы практически полностью было восстановлено.

5 января Сергей Собянин сообщил, что последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены.



Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы