Подачу тепла в большинство неотапливаемых домов в Подольске возобновят в воскресенье

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Власти Московской области рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске к утру воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Москвы.

Сообщается, что сейчас тепло подано уже в 45 жилых строений, но с заниженными параметрами, потому что фактически мы работаем на одном котле.

"Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Я думаю, что основную проблему по теплу мы сегодня в течение дня и ночи снимем", – привели в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар. Это повлекло за собой утечку в нескольких местах. Введенный утром режим ЧС локального характера позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Оперативно был запущен резервный котел, опрессован второй.