МХТ будет отстаивать право на проезд актеров по Камергерскому переулку

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофье

Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова будет отстаивать право сотрудников на проезд к театру по Камергерскому переулку.

Как говорится на сайте театра, это будет сделано во избежание повторения ситуации с актером Игорем Верником. Он был оштрафован на 500 рублей за езду по переулку, который является пешеходной зоной.

В МХТ тогда заявили, что театр имеет официальное разрешение на въезд в переулок для сотрудников, а также провоза декораций.

В пресс-службе театра назвали несправедливыми и неправильными нападки на Верника, ставшего "заложником административных нестыковок и недоработок".

"В сложившейся ситуации виновны и театр, который не отстоял свои права в полном объеме, и власти города Москвы, не предусмотревшие логистику театра, и ГИБДД, установившая запрещающий знак, зная, что в данном месте Камергерского переулка имеется въезд в театр", – сказано в сообщении.

Верника заметили за рулем автомобиля в Камергерском переулке очевидцы, когда артист ехал по пешеходной зоне. В эксклюзивном комментарии телеканалу Москва 24 Верник заявил, что официальное разрешение получил от МХТ имени Чехова.

При этом он добавил, что ехал "предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая такое количество людей". Кроме того, актер отметил, что каждый раз езда по переулку в праздники вызывает ощущение неудобства и неловкости.