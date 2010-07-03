Миллиарды Захарченко были обналичены в нескольких банках – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет до сих пор не установил источник денег, обнаруженных в квартире сводной сестры полковника Дмитрия Захарченко на Ломоносовском проспекте, 25. Три года назад там выявили склад наличности на общую сумму 8,5 миллиарда рублей. News.ru выяснил, в каких кредитных организациях были получены эти деньги.

Примерно 37 миллионов долларов привезены из-за рубежа, на стотысячных упаковках есть иностранный штамп. Еще более 20 миллионов долларов были расфасованы по пакетам и перевязаны резинкой.

По словам адвоката полковника, на сегодня нет никаких оснований полагать, что эти деньги принадлежат ее подзащитному. Денежные средства признаны невещественным доказательством и к уголовному делу никакого отношения не имеют.

Захарченко получил 13 лет лишения свободы за получение взятки в виде скидочной карты на 50% в сети элитных рыбных ресторанов "Ля Маре" и предупреждение от своих землячек – сестер Галины и Ларисы Марчуковых – о предстоящем в Нота-Банке обыске. Позже приговор смягчили до 12,5 лет.

По главному эпизоду в получении от владельца названного ресторана взятки размером 800 тысяч долларов суд экс-полковника оправдал. Отбывать наказание теперь уже бывший полковник будет в мордовской ИК-5.