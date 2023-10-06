У лидера немецкой партии АДГ не нашли отравляющих веществ в крови

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У лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы не нашли в крови отравляющих веществ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителей следствия.

Отмечается, что токсикологическая экспертиза, проведенная после того, как политика якобы укололи шприцом с неизвестным веществом, не дала значимых результатов. В крови у Хрупаллы обнаружили только следы обезболивающих, которые после инцидента ему давал врач.

О нападении на Хрупаллу стало известно 4 октября. Это произошло во время предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" в Баварии. Политик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В полиции же ФРГ версию о нападении не подтвердили. Там заявили, что во время мероприятия Хрупалла сфотографировался рядом с несколькими гражданами, а затем направился к сцене. Тогда он пожаловался на боль в руке и потребовал вызвать медиков.

В "Альтернативе для Германии" позже заявили, что председателя партии якобы укололи в руку иглой с неизвестным веществом, из-за чего произошло внутримышечное заражение. В связи с этим была назначена судебно-токсикологическая экспертиза.

