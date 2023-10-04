Берлинская прокуратура подтвердила прекращение дела против "Русского дома"

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Прокуратура Берлина прекратила дело против Российского дома науки и культуры, также известного как "Русский дом", в связи с дипломатическим статусом фигурантов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный ответ прокуратуры.

"Могу подтвердить, что производство по делу прекращено <...> Арест активов не производился также в связи с иммунитетом. Обвинение заключалось в нарушении Закона о внешней торговле", – говорится в ответе представителя прокуратуры Берлина Карен Хойсер.

Ранее о прекращении дела сообщалось в немецких СМИ. Изначально проверка "Русского дома" началась в январе 2023 года. Поводом послужили санкции ЕС против России и инициатива бывшего депутата немецкого парламента Фолькера Бека. Центр якобы проверяли на предмет нарушения "Закона о внешнеэкономической деятельности".

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