В Берлине прекратили все проверки в отношении "Русского дома" – СМИ

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Берлинская прокуратура остановила все расследования в отношении деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, "Русский дом"). Об этом пишет издание Bild со ссылкой на ведомство.

По данным газеты, руководство РЦНК и представители Россотрудничества, которое им управляет, имеют дипломатический статус. В этой связи против ответственных лиц не может осуществляться расследование.

Оно началось еще в январе 2023 года. Расследование стартовало из-за инициативы бывшего депутата Бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Фолькера Бека. Поводом стали санкции Евросоюза против РФ.

РЦНК проверяли на предмет нарушения "Закона о внешнеэкономической деятельности". Позже замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов рассказал, что информация о якобы проводимой проверке может быть вбросом на фоне "разных политических процессов".