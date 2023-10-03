03 октября, 13:42Политика
В Берлине прекратили все проверки в отношении "Русского дома" – СМИ
Фото: depositphotos/mikdam
Берлинская прокуратура остановила все расследования в отношении деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, "Русский дом"). Об этом пишет издание Bild со ссылкой на ведомство.
По данным газеты, руководство РЦНК и представители Россотрудничества, которое им управляет, имеют дипломатический статус. В этой связи против ответственных лиц не может осуществляться расследование.
Оно началось еще в январе 2023 года. Расследование стартовало из-за инициативы бывшего депутата Бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Фолькера Бека. Поводом стали санкции Евросоюза против РФ.
РЦНК проверяли на предмет нарушения "Закона о внешнеэкономической деятельности". Позже замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов рассказал, что информация о якобы проводимой проверке может быть вбросом на фоне "разных политических процессов".
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