СК возбудил дело в связи с госпитализацией школьников под Псковом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с госпитализацией школьников на линейке в Великих Луках, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что дело завели в связи с признаками преступления по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Инцидент произошел во время торжественной линейки в школе № 7. 13 школьников потеряли сознание во время мероприятия и были госпитализированы. Сообщалось, что стало плохо детям из разных классов и разного возраста.

В связи с инцидентом следователи организовали проверку. Кроме того, такое же мероприятие со своей стороны инициировала прокуратура Псковской области.

О произошедшем рассказал один из школьников, который был госпитализирован. Он пожаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Сообщалось, что несколько человек попали в реанимацию.