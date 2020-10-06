СК возбудил дело в связи с госпитализацией школьников под Псковом

21:27
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с госпитализацией школьников на линейке в Великих Луках, сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что дело завели в связи с признаками преступления по статье "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Инцидент произошел во время торжественной линейки в школе № 7. 13 школьников потеряли сознание во время мероприятия и были госпитализированы. Сообщалось, что стало плохо детям из разных классов и разного возраста.
В связи с инцидентом следователи организовали проверку. Кроме того, такое же мероприятие со своей стороны инициировала прокуратура Псковской области.
О произошедшем рассказал один из школьников, который был госпитализирован. Он пожаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Сообщалось, что несколько человек попали в реанимацию.
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