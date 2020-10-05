СК проводит проверку после госпитализации школьников под Псковом

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Следственный комитет проводит доследственную проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках Псковской области, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

5 октября 13 учащихся общеобразовательной школы № 7 города Великие Луки потеряли сознание во время торжественной линейки.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса.

Свою проверку организовала прокуратура Псковской области, сообщает RT. Ведомство также установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку действиям образовательной организации.

Школьников доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Трое подростков находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 10 детей были госпитализированы из гостиницы в Приморье с отравлением. По факту случившегося прокуратура Находки совместно с Роспотребнадзором проводила служебную проверку.