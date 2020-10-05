Один из школьников, потерявших сознание под Псковом, рассказал о симптомах

05 октября, 22:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Один из школьников, потерявших сознание во время линейки в Великих Луках, рассказал о симптомах, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на родственницу пострадавшего.
Она отметила, что ребенок жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Родственница сообщила, что он упал одним из первых, но его быстро привели в чувство усилиями врачей скорой помощи.
"Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжелые и в глазах потемнело", – рассказала она.
Собеседница добавила, что несколько человек находятся сейчас в реанимации. Она рассказала, что некоторые до сих пор плохо себя чувствуют, а кого-то забрали домой.
"В реанимации находится девочка, у нее мама в школе учителем работает, как я слышала. Ей очень плохо, ноги не держат совсем. Не очень понятно, почему так случилось", – сказала женщина.
13 школьников были госпитализированы из-за потери сознания во время торжественной линейки. СК РФ инициировал доследственную проверку в связи с инцидентом.
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