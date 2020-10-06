Пробы в школе под Псковом, где дети упали в обморок, соответствуют нормам

14:11
Фото: pskov.ru
Пробы воды и воздуха в школе № 7 в Великих Луках в Псковской области, откуда госпитализировали детей, соответствуют санитарным нормам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркнули, что также взяты на анализ пробы почвы, их результаты еще не получены.
13 школьников были госпитализированы из-за потери сознания во время торжественной линейки. Дети разного возраста из разных классов почувствовали недомогание.
Позже в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами. СК РФ инициировал доследственную проверку в связи с инцидентом.
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