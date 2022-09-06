США осуждают теракт у посольства РФ в Кабуле – Госдеп

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Соединенные Штаты осуждают теракт у посольства РФ в Кабуле, говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Twitter.
"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших", – добавил Уэст.
Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.
Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.
Позже стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт у посольства РФ в Кабуле, в результате которого погибли люди. Пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик добавил, что генсек ООН напоминает о строгом запрете со стороны международного права нападений на гражданское население и дипломатические миссии.
В свою очередь, представитель министерства иностранных дел в кабмине талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи заявил, что в Афганистане выразили надежду, что террористический акт в Кабуле не скажется отрицательно на отношениях с РФ. При этом в ведомстве также сообщили о намерении властей Афганистана принять более жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность российского посольства после теракта.
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