Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:52

В Петербурге простились с погибшими в Баренцевом море подводниками

происшествия общество

12:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Церемония прощания с моряками-подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прошла 6 июля на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с 14 моряками пришли сотни человек. В их числе − официальные лица: Главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, замминистра обороны Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, представители городского парламента и правительства. Военный оркестр исполнил композицию "Журавли".

В связи с церемонией доступ на Серафимовское кладбище ограничили до 13:00. У главного входа дежурили сотрудники военной полиции, ГИБДД, а также машины скорой помощи.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. В тот момент судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. 14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом.

Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших. Глава государства также посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников: Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова.

Читайте также

происшествия общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика