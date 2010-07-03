В Петербурге простились с погибшими в Баренцевом море подводниками

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Церемония прощания с моряками-подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прошла 6 июля на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с 14 моряками пришли сотни человек. В их числе − официальные лица: Главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, замминистра обороны Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, представители городского парламента и правительства. Военный оркестр исполнил композицию "Журавли".

В связи с церемонией доступ на Серафимовское кладбище ограничили до 13:00. У главного входа дежурили сотрудники военной полиции, ГИБДД, а также машины скорой помощи.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. В тот момент судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. 14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом.

Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших. Глава государства также посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников: Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова.