Подозреваемый в подрыве машины Прилепина уроженец Украины ранее был судим

Фото: телеграм-канал "Следком"

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области является уроженцем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, задержанный мужчина 1993 года рождения уже был судим на родине по статье "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц".

Между тем в пресс-службе писателя рассказали, что погибшим после подрыва автомобиля был сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.

"Сам Захар Прилепин сейчас находится в больнице, в результате покушения он получил переломы, его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске, он служил в разведке, потом попал в знаменитую в республике роту "Мангуст". Уже в конце 2016-го он перешел в батальон Прилепина, который находился в Донецке.

Автомобиль писателя был взорван под Нижним Новгородом. Писатель выжил, но получил травмы, находится в сознании.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США сделали из Украины еще одну террористическую ячейку.

Российский Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина. На территорию происшествия по поручению председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

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