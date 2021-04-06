Володин анонсировал ужесточение наказания за опасную езду после ДТП с блогером

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в течение весенней сессии нижней палаты парламента будет рассмотрен вопрос об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщают "Дни.ру".

Таким образом Володин прокомментировал аварию на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била. У виновника ДТП свыше 400 нарушений ПДД только с начала года.

"Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа", – считает председатель ГД.

Спикер Госдумы подчеркнул, что недопустимо, когда водитель систематически нарушает ПДД и не несет наказания, пока не пострадают люди.

Володин выразил мнение, что существующего механизма воздействия на таких водителей недостаточно и необходимо принять дополнительные меры.

"В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", – отметил он.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло 1 апреля на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.