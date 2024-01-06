Средства ПВО уничтожили шесть украинских ракет "Нептун" над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны обнаружили и сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытки Киева совершить террористическую атаку пресекли около 17:00.

В ночь на 6 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над Крымом.

Также ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над западной частью Черного моря. Атака была пресечена около 20:00 по московскому времени.

До этого средства противовоздушной обороны также уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Черным морем.

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