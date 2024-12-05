Глава Дагестана возмутился из-за незаконных врезов в газопроводы в Махачкале

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Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям региона, напомнив им об опасности незаконных врезов в газопроводы.

В качестве примера такого правонарушения Меликов привел инцидент из поселка Ленинкент Махачкалы. Там в результате рейдов были устранены вмешательства в газораспределительные сети более 20 частных домовладений на 2 улицах поселка.

Глава региона также опубликовал в своем телеграм-канале видео с устранением врезов.

"Говоря простыми словами: граждане "врезались" в газовую трубу и протянули резиновый шланг вдоль домов, где находятся люди, которые, я уверен, хотят жить и растить будущие поколения. Неужели нужно объяснять, что это не только незаконно, но и крайне опасно для жизни?" – написал Меликов.

По его словам, нарушители зачастую используют для незаконных врезов совершенно непригодные материалы, в результате чего происходят утечки газа, взрывы, пожары и прочие трагедии.

Он призвал жителей Дагестана ценить свою жизнь и здоровье, а также быть крайне осторожными, особенно в условиях наступившего зимнего периода. Меликов также напомнил о серьезных последствиях за подобные нарушения: от крупных штрафов до уголовной ответственности.

"Сколько это будет продолжаться? Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы вы поняли – безопасность превыше всего? Откуда эта твердая уверенность в том, что именно вас это не коснется? Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?" – обратился к нарушителям глава региона.

В сентябре взрыв произошел на АЗС в Дагестане. Было полностью разрушено здание автозаправочной станции, также начался пожар, который позже перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

В результате произошедшего 10 человек погибли, еще 11 пострадали. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело. Меликов пообещал, что виновные понесут наказание.