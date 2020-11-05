Пропавшую под Волгоградом девочку нашли убитой

Фото: СК РФ

Пропавшую в Волгоградской области 10-летнюю девочку нашли убитой, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

"В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства", – сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, ребенок задушен. Инцидент произошел в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. Сообщается, что уже задержан подозреваемый в убийстве девочки. Им оказался 32-летний знакомый матери ребенка, который ранее был судим.

В СК РФ сообщили, что в ночь на 5 ноября в полицию обратилась женщина и заявила о пропаже дочери. Правоохранительные органы немедленно организовали поиск ребенка. К операции также подключились волонтеры и сотрудники местной организации.

Ранее в центре Москвы пропала 12-летняя девочка. В последний раз ее видели 21 сентября в 5-м Монетчиковском переулке. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело, которое было поставлено на особый контроль столичной прокуратурой. Через два дня ее нашли живой.