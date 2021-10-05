Авиаклуб разбившегося в Подмосковье вертолета запрашивал разрешение на тренировочный полет

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Вертолету Robinson R-44, который разбился в Подмосковье, выдали разрешение на выполнение учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Разрешение на полет было предоставлено с целью выполнения учебно-тренировочного полета, фактически полет преследовал другую цель – выполнение "развлекательного (обзорного) полета" за плату. Предварительно установлено, что этот полет выполнялся пилотом – членом авиационного клуба "Кондор-М", – говорится в сообщении.

Вертолет потерпел крушение 3 октября. Он упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все они погибли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".

В правоохранительных органах назвали предварительную причину произошедшего. По их мнению, вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота или технической неисправности.