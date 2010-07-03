Один человек погиб при столкновении катера с берегом в Иркутске

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Катер класса Bayliner совершил столкновение с берегом в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. Это следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по региону, передает "Интерфакс".

"На борту судна находились пятеро: один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все пострадавшие были направлены к медикам приехавшей на вызов бригады скорой медицинской помощи. Один участник столкновения от госпитализации отказался.

В ведомстве подчеркнули, что в поисково-спасательных работах участвовали работники пожарно-спасательной службы Иркутской области. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение правил пользования катером, а именно - опасное маневрирование в темное время суток.

Ранее судно с украинским экипажем затонуло в Атлантике. На борту находились 14 человек.