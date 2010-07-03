Найдено тело пассажирки с затонувшего в Крыму катера

Спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после ЧП с катером у побережья Крыма. Об этом сообщил РИА Новости глава МЧС республики Сергей Шахов.
По его словам, "погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины". Сейчас проводится опознание, уточнил собеседник агентства. "Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", – заявил Шахов.
Отмечается, что тело женщины удалось отыскать спустя почти сутки после происшествия. На данный момент поисковая операция завершена, добавили в МЧС Крыма.
ЧП произошло днем 5 сентября. Прогулочный катер "Камелот" перевернулся и затонул в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина в юго-восточном Крыму. В тот момент на борту судна находились 13 пассажиров и один член экипажа.
13 человек удалось спасти. Одну пассажирку – туристку 1959 года рождения из Ростовской области – искали почти сутки. СК возбудил уголовное дело после инцидента с катером. Капитан судна был задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
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